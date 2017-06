Der Anruf ging am Montag, kurz vor 14 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale ein: Eine Angestellte eines Restaurants an der Baslerstrasse in Oftringen meldet, dass ein Unbekannter durch das Fenster eingestiegen sei und versucht habe, ihr Handtasche und das Portemonnaie zu

entwenden. Als sie ihn angesprochen habe, habe er die Flucht ergriffen. Dies teilt die Kantonspolizei mit.

Umgehend wurden Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Regionalpolizei Zofingen

aufgeboten. Bei der Fahndung konnte eine Patrouille der Kantonspolizei eine Person anhalten, die der Beschreibung entsprach. Dabei handelt es sich um einen 28-jährigen tunesischen Asylbewerber. Er wurde für weitere Abklärungen vorläufig festgenommen. (kob)