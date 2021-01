Schnee und Eis auf Fahrzeugdächern: Polizei verzeigt zwei Dutzend Lastwagenfahrer

Wenn sich Eis und vereister Schnee während der Fahrt von Fahrzeugdächern lösen, kann das zu gefährlichen Situationen im Strassenverkehr führen. Aufgrund der starken Schneefälle der letzten Tage führte die Kantonspolizei Aargau daher am Montagmorgen auf der A1 gezielte Kontrollen diesbezüglich durch.

Dabei überwachten Polizisten von zwei Brücken aus den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen. Betroffene Fahrzeuge wurden in der Folge von Patrouillen abgefangen und zum nahen Autobahnstützpunkt in Schafisheim geleitet.