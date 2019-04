Wie Roth das Regierungsamt - nun ohne helfende Partei - weiterführen will, sei der SVP schleierhaft, schrieb die Partei am Dienstag in einer Stellungnahme. Ohne massive Erhöhung ihres persönlichen Einsatzes und ohne die Annahme von Hilfe sei dies nicht möglich.

Mit dem Parteiaustritt ist laut SVP kein einziges Problem gelöst. Ein Rücktritt vom Amt wäre für den Kanton Aargau das Beste. Die SVP Aargau müsse anerkennen, dass sie das Leistungsvermögen von Franziska Roth falsch eingeschätzt habe.