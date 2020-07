SP-Nationalrätin Gabriela Suter will lärmende Motorräder verbieten – jetzt wird gegen sie demonstriert

Am 11. Juni hat die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter eine parlamentarische Initiative eingereicht, die ein Fahrverbot von Motorrädern mit einem Standpegel von über 95 Dezibel erreichen will. In der Initiative heisst es: «In der Schweiz sind die überlauten Motorräder insbesondere auf beliebten Passstrassen in den Voralpen und Alpen, aber auch im Mittelland ein grosses Ärgernis. Der Lärm beeinträchtigt Mensch und Natur übermässig.»

Vorbild für Suters Initiative ist Tirol. Suter schreibt: «Auf beliebten Ausflugsstrecken sind ab 10. Juni 2020 Motorräder verboten, deren Standgeräusch 95 Dezibel überschreitet. Damit reagiert Tirol auf die Lärmbelästigung durch lärmende Motorräder.» Das Verbot soll zu einer spürbaren Entlastung für Mensch und Natur geführt haben.

Demonstration in Bern abgelehnt

Suters Initiative stösst nicht überall auf offene Ohren. Die «Fighter Friends Motorradgemeinschaft» will nun gegen die Initiative von Gabriela Suter demonstrieren. Auf Facebook schreibt die Gruppe: «Den Bikern wird ein Maulkorb angelegt», was man nicht akzeptieren wolle. Eine Demonstration war auf den 1. August in Bern geplant gewesen, doch an diesem Tag sind in der Bundeshauptstadt keine derartige Anlässe zugelassen.

Weil die Mitglieder der «Fighter Friends Motorradgemeinschaft» die Dringlichkeit ihres Handelns als sehr hoch einstufen, entschlossen sie sich, die Demonstration um eine Woche zu verschieben. Das neuerlich eingereichte Gesuch, eine Demonstration in der Stadt Bern durchzuführen, sei aber ebenfalls abgelehnt worden. Die Begründung stösst der Gemeinschaft sauer auf. Grundsätzlich würden in Bern keine Motorradkorsos bewilligt und eine Durchführung sei aus «sicherheitspolizeilichen Gründen nicht dürchführbar». Deshalb schreiben die Fighter Friends auf Facebook: «Wir empfinden diese Ablehnung als einen Versuch, den Protest der Motorradfahrer/innen schon im Keim zu ersticken und ihnen den sprichwörtlichen Maulkorb anzulegen. Dies stellt für uns gleichzeitig einen Eingriff in die Grundrechte auf freie Meinungsäusserung dar.»

Die Stadt Bern (Orts- und Gewebepolizei) kann auf Anfrage nicht bestätigen, dass die Veranstaltung «so nicht durchführbar» sei. Es sei nicht Usus, dass ein Konvoi motorisierter Fahrzeuge auf den Bundesplatz fahren dürfe. Man habe deshalb versucht, mit der Gemeinschaft in Form einer Platzkundgebung eine Lösung zu finden. Da auf dem vorgesehenen Platz am 8. August jedoch bereits eine andere Demo geplant ist, kann aus sicherheitspolizeilicher Sicht nicht beides bewilligt werden.