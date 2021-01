Starker Schneefall: Rund 60 Unfälle im Kanton Aargau

Auf der Staffelegg kamen die Lastwagen kaum mehr voran, andernorts kam es zu Blechschäden. Der Schnee hielt die Verkehrsteilnehmer, aber auch die Kantonspolizei im Aargau auf Trab. Am Mittwochmorgen waren der Kapo Aargau rund 60 Unfälle in Zusammenhang mit den starken Schneefällen vom Dienstag bekannt. In den meisten Fällen gingen die Unfälle aber glimpflich aus, es handelt sich in keinem Fall um etwas Gravierendes.

Nach ersten Informationen wurde einem Autofahrer der Ausweis abgenommen. Er hatte ein Schneeräumungsfahrzeug überholt und anschliessend einen Unfall verursacht. Glücklicherweise entstand aber auch in diesem Fall nur Blechschaden.

Doch nicht nur auf den Strassen, sondern auch auf den Schienen sorgte der viele Schneefall für Verkehrsbehinderungen, Verspätungen und vereinzelten Ausfällen, wie etwa der S26. Diese musste, laut Lautsprecherdurchsage am Bahnhof Wohlen, aufgrund «starken Schneefalls» ausfallen.

Weitere, aktuelle Polizeibilder: