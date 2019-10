Für den Nationalrat tritt eine grosse Anzahl an Kandidatinnen und Kandidaten an. Wir haben Ihnen auch hier die Bilder aller Kandidaten zusammengestellt, dies jedoch in einem separaten Artikel.

Vor einer entscheidenden Wahl, wie dem Wahlsonntag am 20. Oktober, stellen sich immer viele Fragen. Diese versuchen wir zu klären und beantworten die 16 wichtigsten Fragen rund um den bevorstehenden Wahlsonntag.

1. Warum finden am 20. Oktober im Aargau gleich drei verschiedene Wahlen statt?

Ursprünglich waren nur die eidgenössischen Wahlen für die Erneuerung des National- und Ständerats vorgesehen. Nach dem vorzeitigen Rücktritt der Aargauer Regierungsrätin Franziska Roth Ende Juli muss nun auch noch eine Nachfolge für den frei werdenden fünften Sitz in der Aargauer Regierung gefunden werden. Der Gesamtregierungsrat hat den Wahltermin auf den nächst möglichen Termin angesetzt. Das ist der 20. Oktober.

2. Wie unterscheiden sich eigentlich Ständerats- und Regierungsratswahlen genau?

Die Stimmzettel gilt es auseinanderzuhalten: Für die Ständeratswahlen kann man zwei Namen eintragen, für die Regierungsersatzwahl einen. Der Ständerat, auch «Stöckli» genannt, ist die kleine Kammer des eidgenössischen Parlaments. Er besteht aus 46 Vertretern und repräsentiert die Kantone in Bundesbern. Im Aargau werden gleich beide Sitze frei nach dem Rücktritt von Pascale Bruderer (SP) und Philipp Müller (FDP). Für diese bewerben sich zehn Kandidatinnen und Kandidaten. Der Regierungsrat dagegen ist die Kantonsregierung des Aargaus mit Sitz in Aarau. Hier kann man am 20. Oktober aber nur ein neues Mitglied wählen (Ersatzwahl nach dem Rücktritt von Franziska Roth). die anderen vier Regierungsräte sind gewählt bis zu den Gesamterneuerungswahlen 2020.

3. Warum treten einige Ständeratskandidaten auch für den Nationalrat an?

Man kann für beide Kammern kandidieren. Das tun alle acht Ständeratskandidierenden der etablierten Parteien. Wer den Sprung in den Ständerat schafft und gleichzeitig in den Nationalrat gewählt wird, verzichtet auf den Nationalratssitz und es darf der nächste Kandidat auf der Liste der jeweiligen Partei nachrücken.

4. Kann ich jemanden sowohl als Regierungsrat als auch als Nationalrat wählen?

Ja. Nationalrätin Yvonne Feri (SP), Jean-Pierre Gallati (SVP) und Jeanine Glarner (FDP) treten für den Nationalrat und den Regierungsrat an. Theoretisch könnten sie bei einer Wahl in beide Gremien auch beide Ämter antreten. Gemäss Gesetz darf ein Mitglied des Regierungsrats der Bundesversammlung angehören. Ein solches Doppelmandat ist zeitmässig aber gar nicht mehr seriös bewältigbar. Bei einer Wahl in die Aargauer Regierung würden die Kandidaten voraussichtlich auf das Nationalratsmandat verzichten.

5. Diesmal gibt es unzählige Unterlisten für die Nationalratswahlen. Was soll das?

Dass Parteien Unterlisten (Jungparteien, Senioren, u.a.) anbieten, ist nicht neu. Diesmal treten aber einige Parteien mit zusätzlichen Unterlisten an. Die CVP Aargau z.B kommt gleich mit acht Unterlisten, obwohl sie aktuell nur einen Nationalratssitz besetzt. Das hat vor allem taktische Gründe: Die Partei erhofft sich eine grössere Mobilisierung der Basis, wenn ganz viele eigenen Leute kandidieren. Als Stimmbürger kann man eine Haupt- oder Unterliste auswählen. So oder so gehen die Stimmen zuerst zur Mutterpartei. Man unterstützt mit einer Unterliste die gesamte Partei und dadurch im Prinzip die Kandidierenden auf der Stamm- oder Hauptliste.

6. Was bedeuten diese Listenverbindungen zwischen Parteien?

Listenverbindungen zwischen Parteien haben den Zweck, die Chancen der Parteien auf einen Sitzgewinn zu erhöhen. Ihre Stimmen werden bei der Verteilung der Sitze in einem ersten Schritt zusammengezählt, dadurch gibt es weniger Reststimmen. Für einen Sitz im Nationalrat braucht eine Liste im Aargau zirka 6 Prozent Stimmenanteil. Holen beispielsweise die Grünen 9 Prozent und Listenpartner SP 16 Prozent, haben sie zusammen 25 Prozent, was 4 Sitzen entspricht. Die Reststimmen (3, beziehungsweise 4 Prozent) schaffen den vierten Sitz. Dieser geht in der Regel an jene Partei, die mehr zum zusätzlichen Sitz beisteuert. In diesem Fall wäre das die SP.