Strassenmagazin Süüürpriiiis!» So tönten die Rufe der Verkäuferinnen und Verkäufer in Bahnhofshallen, Fussgängerzonen, Einkaufszentren. Die Rufe sind vielerorts verhallt. Denn in Bahnhöfen etwa hat man sich längst mit den SBB geeinigt, weiterverkaufen zu dürfen, dafür stumm.

Das Magazin aber lebt – und wie: 2017 gab es zur 400. Ausgabe ein neues Design. In Basel, Bern und Zürich wurden soziale Stadtrundgänge lanciert: Armutsbetroffene und obdachlose Menschen – «die Experten der Strasse» – erzählen aus ihrem Alltag. Und: das «Surprise» gibt es an immer mehr Orten zu kaufen. So sind die Verkaufenden in ihren roten Jacken und Shirts in den vergangenen Wochen besonders in Aargauer Städten und Dorfzentren aufgefallen.

Der Verein Surprise mit Sitz in Basel bestätigt: Man sei dabei, das Absatzgebiet zu erweitern – und der Aargau spiele dabei eine wichtige Rolle. Im März wurde eine neue Ausgabestelle im Aargau eröffnet. Mussten Aargauer «Surprise»-Verkaufende zuvor ihre Hefte jeweils in Zürich oder Basel abholen, erhalten sie diese neu im katholischen Pfarrhaus in Aarau.