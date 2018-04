Ist der Aargau einer der tierfeindlichsten Kantone der Schweiz? Dieser Meinung sind verschiedene Tierschutzorganisationen. In einem offenen Brief haben sie sich an den Aargauer Regierungsrat und den Grossen Rat gewandt.

In dem Brief ärgern sich der Verein zum Schutz der bedrohten Wildtiere, der Wildtierschutz Schweiz, die Tierpartei Schweiz und die IG Wild beim Wild darüber, dass im Aargau bald der Jagddruck auf Wildschweine erhöht werden könnte.

In einem Vorstoss im März hatte der SVP-Grossrat und Landwirt Hansjörg Erne Sorgen darüber geäussert, dass Wildschweine die afrikanische Schweinepest einschleppen und diese auf Hausschwein übertragen könnten.