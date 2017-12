Seither haben sich laut den Medienmitteilungen der Kantonspolizei im Aargau fünf weitere Unfälle auf Fussgängerstreifen ereignet. Jedesmal gab es dabei Verletzte, zuletzt wurde am Freitag in Unterkulm ein 18-Jähriger von der Ambulanz mit Beinverletzungen ins Spital gebracht.

Handzeichen, keine Kopfhörer...

Nach dem tödlichen Unfall in Lenzburg sagte der Lenker gegenüber dem «Blick», die junge Frau habe grosse Kopfhörer getragen. Und er ergänzte, im Verkehr Musik zu hören, sei gefährlich. SVP-Nationalrätin Sylvia Flückiger befasst sich seit Jahren mit der Sicherheit an Fussgängerstreifen. 2013 scheiterte die Aargauerin mit einem Vorstoss, das einst obligatorische Handzeichen für wartende Passanten wieder einzuführen. Und 2015 forderte sie in einer Motion erfolglos ein Kopfhörerverbot am Fussgängerstreifen.