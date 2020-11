Tötungsdelikt in Buchs: Polizei findet Vater und drei Kinder tot auf

In einem Einfamilienhaus in Buchs ist es zu einem Tötungsdelikt gekommen: Die Polizei hat am Veilchenweg, in der Nähe des Bahnhofs, heute Morgen vier tote Personen aufgefunden. Laut Corina Winkler, Mediensprecherin der Kantonspolizei, handelt es sich dabei wohl um einen Vater und dessen drei Kinder.

Die Polizei erhielt heute Montagmorgen eine Meldung durch eine Drittperson. Bisher kann die Polizei noch keine weiteren Angaben zum Tatmotiv, zu den möglichen Hintergründen oder zum Tatablauf machen. Die Kantonspolizei ist am Tatort, die Ermittlungen laufen.