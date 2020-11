Über 1000 Tonnen gesammelt: Der Kanton Aargau ist Schweizer Meister im Plastik-Recycling

(agl) Die Möglichkeit, gemischte Kunststoffabfälle aus dem Haushalt zu sammeln und zu recyclen, habe sich in den letzten Jahren «als echtes Bedürfnis in der Bevölkerung herausgestellt», schreibt der VSPR auf seiner Website. Ab diesem Jahr will der Verein deshalb jährlich Informationen zu Sammelmengen und Verwertung publizieren. Einen ersten solchen Monitoringbericht hat der VSPR am Donnerstag veröffentlicht.

Dieser zeigt, dass die zertifizierten Schweizer Kunststoffsammlungen 2019 insgesamt 5913 Tonnen Kunststoff gesammelt haben. Mit jeweils knapp über 1000 Tonnen liegen die Kantone Thurgau und Aargau deutlich vorne, gefolgt von den Kantonen Zürich, St. Gallen und Luzern.

Je die Hälfte wird wiederverwertet und verbrannt

90 Prozent des Sammelgutes besteht laut Monitoring aus Zielartikeln, sprich aus Flaschen, Bechern, Schalen und Folien. Die restlichen 10 Prozent seien Artikel, die nicht in die Kunststoffsammlung gehören, wie PET-Getränkeflaschen, Getränkekartons oder Spielzeuge.

Nach der Sortierung wurden gemäss dem Bericht des VSPR 2960 Tonnen Kunststoffverpackungen stofflich verwertet. Weitere 2430 Tonnen des Sammelmaterials seien zudem in Kehrichtverbrennungsanlagen oder Zementwerken energetisch verwertet worden.