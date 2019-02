Sie haben es vor allem auf Senioren abgesehen: Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Die Anrufer erzählen von Einbrechern, die in der Umgebung verhaftet wurden, stellen Fragen zu Ersparnissen und fordern einen auf, Wertsachen oder Geld aus Sicherheitsgründen einem vermeintlichen Polizisten abzugeben.

Am Mittwoch gingen alleine in Wegenstetten im Fricktal und in Koblenz mehr als ein Dutzend betrügerische Anrufe ein. Ein Hochdeutsch sprechender Mann erkundigte sich nach Wertsachen oder Geld. Ohne Erfolg, wie die Kantonspolizei Aargau schreibt: «Die Angerufenen, welche mehrheitlich Senioren waren, zeigten sich misstrauisch und gaben richtigerweise am Telefon keinerlei Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse.»