Drei Blitze lösen Brände aus

In Oberkulm schlug kurz vor ein Uhr ein Blitz in eine Scheune mit Stallungen und Heustock ein. Der Landwirt konnte den entstandenen Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr selber löschen und so schlimmeres verhindern.

Nur wenige Minuten später scdhlug auch in Wöflinswil ein Blitz ein. Dieser löste einen Brand im Dachstock eines Wohnhauses aus. Die Bewohner konnten sich - vom lauten Donnerschlag geweckt - ins Freie retten. Obwohl die Feuerwehr den Brand rasch löschen konnte, entstand nach ersten Schätzungen der Polizei dennoch ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Ein weiterer Blitzschlag setzte um 1.30 Uhr ein Storchennest in Muri in Brand, das sich auf dem Mast einer Hochspannungsleitung befand. «Ob die Vögel zu Schaden kamen, ist der Polizei nicht bekannt», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Notrufzentrale bot insgesamt 15 Feuerwehren auf.