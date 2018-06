Die schweren Unwetter mit Hagelschlägen und Gewitter haben in der Schweiz Schäden in zweistelliger Millionenhöhe angerichtet. Am meisten betroffen waren die Kantone Aargau und Zürich. Die Aargauer Gebäudeversicherung (AGV) hat trotzdem erst 315 Meldungen erhalten. Das ist vergleichsweise wenig, doch es könnte einen einfachen Grund hierfür geben.