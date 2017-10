Was kann der Regierungsrat konkret gegen den Stellenabbau tun?

Wir stehen, auch mit Unterstützung von Bundesrat Johann Schneider-Ammann, laufend in Kontakt mit der GE-Führung. Wir setzen weiterhin alles daran, den Verantwortlichen die Standortqualitäten des Aargaus und der Schweiz zu vermitteln. Und wir erwarten, dass sich GE an die früher gemachten Aussagen hält.

Aber steht man als Aargauer Volkswirtschaftsdirektor einer multinationalen Firma letztlich nicht ziemlich ohnmächtig gegenüber?

Es ist eine Tatsache, dass die Politik in der Schweiz Entlassungen nicht verbieten kann. Wie schon vor 2-3 Jahren geht es wie gesagt auch jetzt darum, der GE-Führung die Vorzüge des Aargaus und der Schweiz aufzuzeigen: Gut ausgebildete, motivierte Mitarbeitende, eine hohe Lebensqualität, Hochschulen und Forschungsinstitute von Weltklasse, wie die ETH und das PSI, sowie der Schweizerische Innovationspark mit dem Standort beim PSI.

Schmerzt es Sie als Ex-Gewerkschafter nicht, mitansehen zu müssen, wie Hunderte von Menschen entlassen werden, damit ein Unternehmen mehr Gewinn macht?

Jeder Stellenabbau und jede Entlassung schmerzen. Inwieweit es im konkreten Fall um eine reine Gewinnmaximierung geht, kann angesichts der Faktenlage noch nicht beurteilt werden. GE ist aber ein gewinnorientiertes Unternehmen und keine gemeinnützige Institution. Letztlich werden die Entscheide in den USA getroffen, und mit dem liberalen Arbeitsrecht in der Schweiz können Entlassungen vom Staat nicht verhindert werden.

Noch vor zwei Jahren sagten Sie, die Fusion von GE und Alstom sei positiv – wie beurteilen Sie diese Aussage und die Situation heute?

Es ist müssig, heute darüber zu diskutieren, was passiert wäre, wenn Alstom im Energiebereich eigenständig geblieben wäre oder die Sparte an Siemens verkauft hätte. Schon damals gab es Hinweise, dass Alstom selber in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Und bei Siemens sollen gemäss aktuellen Medienberichten zahlreiche Standorte geschlossen werden. Tatsache ist, dass es bei Siemens mehr Überschneidungen mit Alstom gegeben als bei GE, so dass wohl eher mehr Stellen als weniger gefährdet gewesen wären.