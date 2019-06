Am Mittwochnachmittag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem in Brand stehenden Doppeleinfamilienhaus in der Rotfarbstrasse in Zofingen aus. Der Brand konnte gelöscht werden, doch er richtete einen beträchtlichen Sachschaden an. Personen befanden sich zur Zeit des Brandes keine im Haus.

Nach dem Brand nahm die Kantonspolizei Aargau ihre Ermittlungen auf. Nach ersten Ermittlungen der Polizei steht eine vorsätzliche Brandlegung im Fokus. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

Die Polizei erhielt Aussagen, wonach sich zum fraglichen Zeitpunkt ein unbekannter Mann, zirka 30- bis 40-jährig, 170 cm gross, schwarze kurze Haare, Kinnbärtchen, graues T-Shirt und dunkle Hosen mit einem Kickbord vom Brandort entfernt habe. Diese Person wird gebeten, sich zu melden.

Allfällige Hinweise, die zur Klärung des Sachverhalts oder zur Ermittlung einer Täterschaft führen, sind an die Kantonspolizei Aargau, Dezentrale Ermittlung Süd (Tel. 062 835 80 26) erbeten. (mon)