An diesem Wochenende steige das Einbruchsrisiko abermals, schreibt die Kantonspolizei. Sie bittet die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit und kündigt an: «Dieses Wochenende steht bei uns wieder ganz im Zeichen der Fahndung.»

In Merenschwand stellen Bewohner einer Parterre-Wohnung um 22.01 Uhr einen Einbruch fest.

In Mühlau haben – Meldung von 20.05 Uhr – ebenfalls Unbekannte ein Einfamilienhaus durchwühlt.

In Buchs haben – Meldung von 19.19 Uhr – Unbekannte ein Einfamilienhaus durchwühlt.

In Reinach flüchten um 17.39 Uhr zwei Einbrecher aus einem Haus.

«Dämmerungseinbrecher sind leider auch diese Woche unvermindert aktiv»: Das teilt die Kantonspolizei Aargau auf Facebook mit. Dazu nennt sie gleich vier Einbrüche am Donnerstag im Kanton. Folgende Meldungen gingen bei der Alarmzentrale ein:

Am vergangenen Samstag standen schon 140 Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei Aargau im Grosseinsatz. Sie waren auf Einbrecherjagd. Dies nachdem innert 24 Stunden zwölf Einbrüche in zwölf Aargauer Gemeinden gemeldet worden waren. Die Polizisten verhafteten 13 Personen, wie es in der Bilanz hiess. Zwei Personen erwischten sie auf der Flucht. Zwei Personen hatten gerade erst einen Einbruchsversuch unternommen. (pz)