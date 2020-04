Vom Corona-Osterhasen zur WC-Rollen-Torte: Wie die Notlage Aargauer Bäcker kreativ werden lässt

Bäckerei-Confiserie in Veltheim: «Der Corona-Hase rettet unsere Jobs»

Seit die Bäckerei-Confiserie Richner AG Anfang März in Veltheim den Corona-Hasen lanciert hat, steigt die Nachfrage laufend. Der Osterhase trägt eine Schutzmaske und präsentiert die BAG-Verhaltensregeln. Bald über 4000 Stück davon hat der Betrieb bisher produziert. «Der Corona-Hase rettet unsere Arbeitsplätze», sagt Geschäftsführerin Barbara Richner. Denn viele andere Bestellungen für Restaurants, Apéros oder Desserts wurden bei Richners aufgrund der Coronakrise annulliert. Eindrücklich sei, wie sich der Verkaufshit via Sozialen Medien verbreite. Sogar aus dem Bündnerland und der Westschweiz kommen neue Kunden nach Veltheim. An manchen Tagen gingen über 100 Pakete mit der Post weg. Der Versand ist nur innerhalb der Schweiz möglich und aufgrund der wärmeren Temperaturen schwierig. Wie es nach Ostern mit dem derzeit wohl berühmtesten Hasen der Schweiz weitergeht, kann Richner noch nicht sagen. (cm) Bäckerei Haller in Lenzburg: «Die Leute kaufen wirklich alles weg»

Nicole Zürcher hat die Produktion der Schoggihasen sofort gestoppt, als die Coronakrise die Schweiz erreichte. Mittlerweile hat die Geschäftsführerin der Bäckerei Haller in Lenzburg festgestellt, dass das Ostergeschäft überraschend gut läuft, sie musste sogar noch Hasen nachgiessen. Ursprünglich hatte sie damit gerechnet, dass sie sowieso weniger verkaufen würde, weil Ostern in den Ferien liegt. «Doch jetzt sind die Leute zuhause und kaufen wirklich alles weg», freut sie sich. Insgesamt hat sie einen Drittel weniger Osterschokolade produziert als in den besten Jahren. Die Bäckerei hat einen Lieferdienst eingerichtet, der rege genutzt werde. Spezielle Coronaprodukte wie Hasen mit Mundschutz und WC-Rollen-Kuchen kämen sehr gut an. Auch der Laden sei erstaunlich gut besucht, im Geschäft sind aber nur zwei Kunden gleichzeitig erlaubt, betont Zürcher. «Doch bei diesem schönen Wetter stört sich niemand daran, wenn man draussen warten muss.» (jgl)

Bäckerei Stutz im Freiamt: «Jedes Jahr eine Lotterie»

Urs Stutz, Inhaber der Bäckerei Stutz in Unterlunkhofen mit einer Filiale Mutschellen und einem Café in Widen, ist überzeugt, die bis jetzt gegossenen Osterhasen gut verkaufen zu können. Der Verkauf von Osterhasen sei aber jedes Jahr eine Lotterie und auch vom Wetter abhängig. «Aber da wir selber produzieren, können wir flexibel auf die Nachfrage reagieren und weitere herstellen, wenn wir zu wenige haben.» Weniger nachgefragt sind die Ostereier aus Schokolade. Die Coronakrise hinterlässt auch in seinem Unternehmen starke Spuren. Das Café auf dem Mutschellen musste geschlossen werden, der Umsatz ist um 40 Prozent eingebrochen. Aber Stutz will nicht jammern: «Wir können immerhin noch arbeiten, wenn auch im Schichtbetrieb von vier bis fünf Stunden», macht er klar. Und freut sich, dass er seinen Angestellten trotz angemeldeter Kurzarbeit immer noch eine Struktur und eine Aufgabe gewährleisten kann. (es) Chef der Bäckerei Spitzbueb in Baden: «Ich will den Kunden Normalität bieten»

Pierluigi Ghitti ist Geschäftsführer der Bäckerei Spitzbueb und betreibt in der Region Baden insgesamt vier Filialen. Sein Geschäft laufe wie immer, sagt er: «Wir haben eine hohe Frequenz an Stammkundschaft in allen vier Filialen und durchschnittlich 1500 bis 2000 Kunden pro Tag.» Auch die in den letzten Wochen hergestellten Osterhasen und die Osterschokolade finden guten Absatz: «Wir haben mehr produziert als im letzten Jahr und in den letzten Tagen schon fast alles verkauft.» Der älteren Kundschaft habe man klar mitgeteilt, dass ihnen die Einkäufe auch bis vor die Haustür gebracht würden, aber extra einen Lieferservice auf die Beine zu stellen und dafür Werbung zu machen, das wollte Ghitti nicht: «Ich will aus dieser sehr traurigen Zeit keinen Profit schlagen und den Kunden, die vorbeikommen, so gut wie möglich Normalität bieten. Ich glaube, das wird auch geschätzt.» (cla) Schutzengelhasen und Lieferservice beim Beck Alt im Surbtal

Der Relaxhase in der Badewanne war schon länger für die Osterkollektion geplant. Damit wollte es Ruedi Alt von der gleichnamigen Bäckerei im Surbtal nicht bewenden lassen. «Wir wollten den aktuell schwierigen Zeiten Rechnung tragen. Mit einer Idee, die mit der ganzen Tragweite nichts zu tun hat», sagt der Firmeninhaber. Für ihn war klar: Sicher keine Coronahasen. Entstanden ist schliesslich ein Schutzengelhase, zu kaufen in zwei Grössen. Bei der Kundschaft kommt Idee gut an. Das Geschäft läuft trotz Covid-19 gut. Im Vergleich zu anderen Jahren beklagt Ruedi Alt keinen Umsatzrückgang. 1000 Hasen werden hier von Hand produziert und an den drei Standorten in Endingen und Ehrendingen verkauft. Die Bäckerei bietet ausserdem im Rahmen einer Hilfsaktion von Gewerbetreibenden im Surbtal einen Heimlieferservice für über 65-Jährige und Risikogruppen an. (dws) Osterhase über d Gass in Zofingen

In Zofingen kommt der Osterhase per Post, sofern die Post liefern kann. «Wir bringen unsere Osterhasen etwas früher zur Post, damit sie sicher rechtzeitig ankommen», erklärt Silvia Leutwyler von der Bäckerei Leutwyler. Die Produktion ihrer Osterhasen mussten sie kurzerhand stoppen. Seit rund eineinhalb Wochen läuft diese aber wieder. In der Zwischenzeit stampften sie einen Onlineshop aus dem Boden – extra für das Ostergeschäft. «Der Onlineshop kam sehr gut an, wir kamen fast nicht nach mit Produzieren», sagt Silvia Leutwyler. Denn nebst dem aktuell erhöhten Aufwand kommt dazu, dass die ganze Arbeit mit weniger Personal gemacht werden muss, um die Regeln des Bundes einzuhalten. So dürfen sich auch maximal zwei Kunden im Laden in der Altstadt von Zofingen befinden. Abhilfe gegen langes Anstehen schafft da das Durchreichefenster. Dort können Osterhasen direkt «über d Gass» gekauft werden. (rew) Bei Maiers kommen die Osterhasen per Post oder Beck-Mobile

Das Osterhasengeschäft läuft für die Bäckerei Maier mit ihren neun Standorten im Aargau trotz Coronakrise gut. «Wir liegen bis heute leicht über den Absatzmengen des Vorjahres», freut sich Geschäftsführer Roman Maier. Ausserordentlich viele Firmenkunden hätten in diesem Jahr Osterhasen an Kunden und Mitarbeitende im Homeoffice schicken lassen. Besonders gut laufen Beyblade-Spielzeughasen, LOL-Hasen sowie Playmobilhasen, die mit Spielzeugen von Amsler Spielwaren verpackt werden. Auf Anklang stösst auch der Osterbrunch, den man zusammenstellen und fixfertig gerichtet in den Filialen abholen kann. «Ebenso sind unsere Spitzbuben-Bausätze für Kinder aktuell der Renner», sagt Maier. Die Bausätze werde man auch nach Ostern im Sortiment behalten. Die Osterhasen versendet Maier auf Anfrage auch; sie können zudem an einen der 40 Standorte bestellt werden, an denen die vier Beck-Mobile täglich halten. (twe) Buchser Familienbetrieb:«Dank kurzfristiger Anfragen läuft’s gut»

«Unser Laden läuft zwar gut, aber im Ostergeschäft war es lange sehr ruhig», sagt Jürg Kaufmann aus Buchs. «Firmen haben ihre Bestellungen teilweise abgesagt oder auf später im Jahr verschoben. Aber seit letzter Woche kommen aussergewöhnlich viele kurzfristige Bestellungen rein – zum Beispiel von Arbeitgebern, die ihren Mitarbeitenden in dieser schwierigen Zeit zu Ostern eine Freude machen wollen.» Am besten laufen im Buchser Familienbetrieb kreative Artikel wie der «Eierkarton» mit sechs Eiern: Alles besteht aus Schokolade, ausser das Aromatdösli – das ist echt. «Wir haben es richtig streng im Moment!», sagt Kaufmann weiter. «Zwar fallen gewisse Einnahmen weg, etwa die Lieferungen an die Gastronomie. Aber das Ostergeschäft läuft dank der kurzfristigen Anfragen jetzt gut. Es ist gut spürbar, dass sich die Menschen jetzt auf die kleinen Betriebe im Dorf rückbesinnen und uns unterstützen, das finde ich sehr schön.» (nro) Wenn sich der Chef als Osterhase verkleidet