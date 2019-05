Die Aargauer Kantonspolizei und Rettungskräfte suchten in Möriken-Wildegg AG seit dem Donnerstagabend nach dem vierjährigen Jungen.

Der Knabe hatte sich mit seiner Mutter und weiteren Kindern auf dem Spielplatz aufgehalten in seinem Quartier aufgehalten. Von dort war er plötzlich verschwunden.

In der Nähe des Spielplatzes befindet sich der Aabach, der in die Aare fliesst. Die Kantonspolizei schloss von Beginn an nicht aus, dass der Knabe in den Bach gefallen war. Die Suche nach dem Jungen wurde am Freitagmorgen wieder aufgenommen wieder aufgenommen.

Im Einsatz waren ein Helikopter mit Wärmebildkamera sowie Boote und ein Personenspürhund.

Am Freitagmittag wurde Zenel von den Rettungskräften gefunden: tot. Angestellte des Wasserkraftewerks bei Villnachern hatten die Leiche des Vermissten gefunden.

Die Befürchtungen haben sich damit bestätigt. Das Kind muss am Vortag beim Spielen in den Aabach gefallen und ertrunken sein. Der Bach mündet in die Aare. Wegen der Regenfälle der letzten Tage hatte er viel Wasser geführt. Dadurch ist in beiden Gewässern eine starke Strömung entstanden. (sda/jk)