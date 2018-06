Loppacher arbeitet weiterhin 100 Prozent als Staatsanwältin in Lenzburg. Zusätzlich wird sie 10 bis 15 Tage pro Jahr als Richterin in Bellinzona tätig sein. Bei ihrem Vorstellungsgespräch vor der Gerichtskommission in Bern stellten die National- und Ständeräte vor allem Fragen zur Vereinbarkeit der beiden Rollen. Loppacher sieht darin kein Problem. Auf Anfrage sagt sie: «Andere arbeiten 100 Prozent und engagieren sich nebenbei als Gemeinderat oder in einem Verein. Das gehört zu unserem Milizsystem.»

Ihr neues Amt ist allerdings etwas unberechenbar. Sie wird der neu geschaffenen Berufungskammer angehören, die als zusätzliche Instanz in Bundesstrafverfahren geschaffen wird. Da es keine Vergleichswerte gibt, könnte das Pensum auch kleiner oder grösser werden.

Loppacher wurde von ihrer Partei auf das Amt aufmerksam gemacht. Früher war sie Gerichtsschreiberin am Aargauer Obergericht, doch den Schritt zur Richterin habe sie nicht von langer Hand geplant. Sie habe sich relativ spontan beworben, sagt sie in ihr Handy, während sie in ihrem Auto in einem Parkhaus sitzt. Deshalb habe sie ihre Ferien schon gebucht gehabt, bevor der Wahltag festgestanden sei.