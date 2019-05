Der Junge sei mit anderen Kindern am Spielen gewesen und plötzlich verschwunden, erklärt Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage. Die Eltern hätten die Polizei um 17 Uhr informiert. Die Suche sei bis tief in die Nacht erfolgt. Eingesetzt worden seien auch ein Helikopter und eine Wärmebildkamera. Laut Graser, habe die Suche in der Nacht abgebrochen werden müssen.

Es sei nicht auszuschliessen, dass der Junge in einen Bach gefallen sei, der in die Aare fliesst. Der Fokus der Suche liege. Deshalb sei die Polizei auch mit Booten unterwegs. Die Suche wird heute Freitag wieder aufgenommen: Am Boden, mit Helikopter und Booten. Wegen Hochwasser gestalte sich die Suche schwierig. (jk)