Diese Täter entgingen der lebenslänglichen Verwahrung – nur einer kommt garantiert nie frei

Aufgehoben: Marie-Mörder Claude D. (42) Claude D. wurde im Jahr 2000 wegen Mordes und weiterer Delikte zu einer Zuchthausstrafe von 20 Jahren verurteilt und 2012 bedingt entlassen. Ab März 2013 stand er mit der 19-jährigen Pfarrerstochter Marie in Kontakt. Am 13. Mai 2013 fuhr er zu ihrem Arbeitsplatz in Payerne VD und zwang sie in sein Auto. In der Nacht auf den 14. Mai erdrosselte er sie. 2016 verurteilte ihn das regionale Kriminalgericht zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und Verwahrung. Das Waadtländer Kantonsgericht bestätigte den Entscheid. Mit dem Urteil vom 27. Februar 2018 hob das Bundesgericht nun die lebenslängliche Verwahrung auf. Es stützte sich auf die Aussage von einem der zwei Gutachter. Dieser hatte gesagt, in der Psychiatrie könnten keine lebenslangen Prognosen gemacht werden.

Aufgehoben: Vergewaltiger Markus W. (61) Markus W. vergewaltigte 21 Frauen zwischen 1983 und 1992. Er fiel seine Opfer in den frühen Morgenstunden in Garagen oder Einstellhallen an und würgte sie. Anderen mischte er das Hypnotikum Rohypnol ins Getränk. Er wurde mehrmals verurteilt. Nach der Entlassung und auf einem Hafturlaub wurde er rückfällig. Einmal gelang ihm sogar die Flucht aus dem Gefängnis. Danach schlug er erneut zu. 2011 wurde seine Haft gelockert, worauf er eine Wohnung in Basel bezog. Nach zwei Monaten verging er sich an zwei Frauen, die er mit einer Substanz betäubt hatte. Die Basler Gerichte ordneten die lebenslängliche Verwahrung an, weil die Tat wegen der Betäubung «besonders schwer» wiege. Das Bundesgericht widersprach und hob den Entscheid auf. Denn er habe die betäubten Frauen nicht verletzt.

Aufgehoben: Prostituiertenmörder S. (40) Im Jahr 2010 richtete der Ivorer S. eine brasilianische Prostituierte in ihrem Bieler Studio hin. Er würgte sie, brachte sie mit vier Messerstichen in den Hals um und schnitt ihr die Kehle bis auf die Halswirbelsäule durch. Danach vollzog er mit der Leiche Geschlechtsverkehr. Er hielt sich illegal in Biel auf und bestritt das Verbrechen. Das Bieler Regionalgericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren und lebenslänglicher Verwahrung. Es wies ihm auch versuchte Vergewaltigung an zwei anderen Prostituierten nach. Das Bundesgericht hob die lebenslängliche Verwahrung 2014 auf. Einer der beiden Gutachter hatte nicht völlig ausgeschlossen, dass der Ivorer in Zukunft therapeutisch behandelbar sein könnte. 2017 bestätigte das Bundesgericht aber, dass eine ordentliche Verwahrung zulässig ist.

Aufgehoben: Lucie-Mörder Daniel H. (34) Der Schweizer Daniel H. tötete 2009 in Rieden bei Baden die 16-jährige Lucie, die als Au-pair-Mädchen arbeitete. Der arbeitslose und drogenabhängige Koch gab sich als Model-Scout aus und lockte Lucie für ein Fotoshooting in seine Wohnung. Das Bezirksgericht Baden verurteilte ihn 2012 zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und einer ordentlichen Verwahrung. Das Obergericht verschärfte die Massnahme danach in eine lebenslängliche Verwahrung. 2013 machte das Bundesgericht diesen Entscheid rückgängig. Laut den Richtern in Lausanne darf die Massnahme nur angeordnet werden, wenn der Täter auch tatsächlich auf Lebenszeit als unbehandelbar erachtet wird. Das sei hier nicht der Fall. Auch die ordentliche Verwahrung kann lebenslänglich dauern, wenn sich der Täter nicht bessert.