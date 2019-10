Was Sie über die gefährlichen Raupen wissen müssen – und wie Sie sich schützen

Im Raum Aarau machen sich die Eichen-Prozessionsspinner breit. Die Stromproduzentin Eniwa hat vor ihnen gewarnt. Sie kämen entlang der Aare vor. Es ist nicht das erste Mal, dass die Schädlinge in der Region auftauchen und Verunsicherung stiften. Die Raupen mit den vielen langen Haaren sehen kuschelig aus, doch sie sind giftig und können bei Mensch und Tier heftige Reaktionen auslösen. Sie sind bis fünf Zentimeter lang und von grau-schwarzer Farbe. Ihr Name kommt daher, dass sie nachts ihr Nest an einem Baumstamm verlassen und sich dann in langen Reihen – wie bei einer Prozession – auf Nahrungssuche begeben. Im April schlüpfen die Raupen, im Juli verpuppen sie sich und werden dann zu grauen Faltern. Eigentlich sind die kleinen Tierchen vor allem im wärmeren südlichen und mittleren Europa beheimatet, durch den Klimawandel breiten sie sich auch im Osten und Westen aus. Laut Beat Forster von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) lässt sich in der Schweiz aber trotzdem nur ein moderater Anstieg beobachten. Auch bei Tox-Info gingen nicht mehr Anfragen als in den vergangenen Jahren ein, wie es auf Anfrage heisst. Das ändert nichts daran, dass der Kontakt mit ihnen äusserst unangenehm sein kann.

Im Aargau komme die gefährliche Raupe vor allem am Rhein vor, wie Forscher Forster erklärt. Zudem gebe es viele Verwechslungen: «Vier von fünf Meldungen über Eichen-Prozessionsspinner-Raupen im Aargau stellen sich als Goldafter heraus.» Schweizweit gibt es vor allem in den Räumen Basel und Genf und in den Kantonen Wallis und Tessin eine Häufung von Beobachtungen der Raupen.