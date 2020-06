Wermuth und Glarner: Aargauer auf dem Sprung an die Spitze – der Direktvergleich

Cédric Wermuth (SP): Ausgezeichnet: Nach dem Rückzug von Mathias Reynard (VS) und Priska Seiler Graf (ZH) steht praktisch fest, dass Cédric Wermuth und Mattea Meyer (ZH) ins Co-Präsidium der SP Schweiz gewählt werden. Es sei denn, dass sich aus der Westschweiz kurzfristig noch eine Kandidatur ergibt – offenbar laufen dort Gespräche (siehe dazu Artikel auf Seite 5). Gibt es hingegen keine Überraschungskandidatur, könnte bei der Wahl am 17. Oktober ein Wahlergebnis für Wermuth und Meyer resultieren, wie es sonst nur in sozialistischen Ländern zustande kommt.

Andreas Glarner: Andreas Glarner kann mit 57 Jahren auf eine lange Politkarriere zurückblicken. Er war von 2006 bis 2017 Gemeindeammann von Oberwil-Lieli, führte von 2005 bis 2015 die SVP-Fraktion im Grossen Rat, war bis 2015 Präsident der SVP Bezirk Bremgarten und wurde im Januar 2020 in einer Kampfwahl gegen Rolf Jäggi zum Präsidenten der SVP Aargau gewählt. Glarner will die SVP Aargau zum «Leuchtturm» der Kantonalparteien machen, für die Grossratswahlen im Oktober gibt er sich aber ungewohnt defensiv: In so kurzer Zeit liessen sich kantonal keine Wahlthemen setzen.

Cédric Wermuth: Cédric Wermuth wäre mit 36 Jahren ein sehr junger SP-Schweiz-Präsident, dennoch bringt er schon einige politsche Führungserfahrung mit. Von 2008 bis 2011 war Wermuth Präsident der Juso Schweiz, von 2014 bis 2018 stand er mit Grossrätin Elisabeth Burgener als Co-Präsident an der Spitze der SP Aargau. Die Erfolgsbilanz als Kantonalpräsident fällt durchzogen aus: Bei den Nationalratswahlen 2015 verlor die SP einen Sitz in der Grossen Kammer. Bei den Grossratswahlen 2016 legten die Sozialdemokraten im Aargau hingegen zu und gewannen fünf Sitze.

Andreas Glarner: Andreas Glarner steht mit einem Wert von +9,4 im letzten Parlamentarier-Ranking der «NZZ» weit rechts. Er ist Präsident der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats, in der auch Wermuth sitzt, und Asylchef der SVP. Glarner präsidiert die Gruppe Schweiz-Ungarn, die sich durch die Abschottungs-Politik von Viktor Orban inspirieren lässt. Er pflegt das Image als Hardliner und forderte auch schon, Stacheldraht an der Schweizer Grenze zu ziehen. Glarner ist Verwaltungsrat der rechten «Schweizerzeit» und Präsident der Handelskammer Schweiz-Taiwan.

Cédric Wermuth: Cédric Wermuth steht mit einem Wert von -9,7 im letzten Parlamentarier-Ranking der «NZZ» sehr weit links. Wermuth ist Gewerkschafter und setzt stark für die Interessen von Arbeitern und sozial Benachteiligten ein. So engagierte er sich zum Beispiel stark bei der 1:12-Initiative und ist auch Stiftungsrat des Solidaritätsfonds für soziale Befreiungskämpfe in der Dritten Welt. «Mit Überzeugung und klaren Worten für Freiheit, Gleichheit und Solidarität»: Das ist der Wahlspruch von Wermuth, der auch Co-Präsident der Parlamentarischen Gruppe Schweiz-Kosovo ist.

Cédric Wermuth : Ausgezeichnet, nach dem Rückzug von Mathias Reynard (VS) und Priska Seiler Graf (ZH) steht praktisch fest, dass Cédric Wermuth und Mattea Meyer (ZH) ins Co-Präsidium gewählt werden. Gibt es keine Überraschungskandidatur, könnte bei der Wahl am 17. Oktober ein Ergebnis resultieren, wie es sonst nur in sozialistischen Ländern zustande kommt.

Aargau-Faktor

Cédric Wermuth: Cédric Wermuth ist ist in Jegenstorf BE geboren. Aufgewachsen ist der schweizerisch- italienische Doppelbürger im Aargau: Zuerst in Stetten im Reusstal, später in Bünzen und Boswil im Freiamt. Als Jugendlicher lebte und wohnte Wermuth in Lenzburg und Baden, heute wohnt er in Zofingen. «Cédric kennt wie nur wenige die verschiedenen Regionen des Kantons Aargau», heisst es auf seiner Webseite. Wermuth ist auch Stiftungsrat des Arbeiterstrandbads Tennwil und war früher persönlicher Mitarbeiter des heutigen Aargauer Regierungsrats Urs Hofmann.

Andreas Glarner: Andreas Glarner ist in Glarus GL geboren, aufgewachsen ist er in Netstal GL und Dietikon ZH. Seit dem Jahr 1994 wohnt er in Oberwil-Lieli. Glarner will die SVP-Aargau zum "Leuchtturm" der Kantonalparteien machen. Sollte er SVP-Schweiz-Präsident werden, will er die SVP Aargau weiterhin präsidieren. Nach zehn Jahren als Fraktionschef im Grossen Rat ist Andreas Glarner in der Aargauer Politik gut vernetzt. Im rechten Parteispektrum ist er als langjähriger Präsident der Aargauischen Vaterländischen Vereinigung bekannt.