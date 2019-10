Wermuths Rückzieher: cleverer Schachzug in eigener Sache

Wermuths Rückzug ist ein cleverer Schachzug in eigener Sache. Er kann nur gewinnen:

Von aussen konnte man gelegentlich den Eindruck bekommen, der SP-Nationalrat nutze den Ständeratswahlkampf vor allem als Profilierungsvehikel. Er selber betont, er habe sich immer vorgenommen, dass nicht seine Person im Vordergrund stehen dürfe, sondern der Einsatz für die Sache.

So oder so: Geschadet hat Wermuth das Spektakel um seine Ständeratskandidatur auf seinem vorgezeichneten Weg an die Spitze SP Schweiz sicher nicht.

Das sagte Cédric Wermuth am Dienstagnachmittag: