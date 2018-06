Letztes Jahr liefen wir erstmals mit neuem Konzept: weniger, dafür ereignisreichere Wanderungen, jede Woche je eine Familien- und Abendwanderung sowie je eine Königsetappe. Mit Erfolg, knapp 2'000 Leserwanderinnen und Leserwanderer begleiteten uns auf den Etappen durch die Kantone Aargau, Solothurn, Basel Stadt, Baselland sowie Zürich (die Highlights in Bildern finden Sie hier). Wir führen dieses Konzept dieses Jahr fort: Jeweils am Mittwoch gibt es eine Familienwanderung, am Freitag die Abendwanderung, drei der fünf Königsetappen werden auch dieses Jahr wieder an einem Sonntag stattfinden, um auch Berufstätigen die Möglichkeit zum Mitwandern zu bieten (alle Daten finden sie unten in der Box).

Ihr persönlicher Leserwandern-Glücksmoment

Die Teilnahme ist wie immer kostenlos, anmelden müssen Sie sich nicht. Alles, was Sie brauchen ist gutes Schuhwerk, etwas zu essen und zu trinken und die Lust, unsere Region zu Fuss zu entdecken. Dann sollte Ihrem ganz persönlichen Leserwandern-Glücksmoment nichts mehr im Wege stehen.

Alle weiteren Infos erscheinen am 25. Juni in unserer gedruckten Beilage sowie online.

Bei Fragen und Anregungen sind wir gerne für Sie da via leserwandern@azmedien.ch.

(mbr)