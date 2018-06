Untersuchungs- und Expertenbericht finden Sie hier.

Der Bankrat der Aargauischen Kantonalbank sass am Montagabend zusammen. Das Führungsgremium dürfte den Untersuchungsbericht diskutiert haben. Ob und auf welcher Grundlage sich der Rat gegen Koradi aussprach, ist unklar. Fakt ist: Am Dienstag trat der AKB-Präsident zurück. Als Grund gibt er in einer Mitteilung der Bank an, er wolle die Reputation der AKB schützen. Weiter heisst es, der Bankrat habe die persönliche Integrität und das Vertrauen in Koradi zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt.

Koradi bedauert, dass er von den Verantwortlichen der Post nie angehört wurde. Er selbst beharrt darauf, nichts falsch gemacht zu haben: "Ich betone, dass ich weiterhin zu all meinen damaligen Entscheidungen als CFO des Konzerns Post stehe."