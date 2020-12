Zehn Unfälle auf schneebedeckten Aargauer Strassen – zwei Personen leicht verletzt

Pünktlich zum Dezember-Beginn ist im Mittelland der erste Schnee gefallen. Auf den Aargauer Strassen kam es am Dienstagmorgen zu zehn Unfällen. Zwei Personen wurden leicht verletzt, wie Kantonspolizei-Mediensprecher Bernhard Graser sagt.

Auf der Sädelstrasse in Zufikon geriet ein Lieferwagen in einen Graben. Daraufhin staute sich der Verkehr zwischen Wohlen und Bremgarten. Auf dem Kaistenberg blieb ein Sattelschlepper stecken. Die Hauptstrasse zwischen Frick und Kaisten war um 8.30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Zu Verkehrsproblemen kam es auch auf der Oberwilerstrasse zwischen Unterlunkhofen und Oberwil.

Der Verkehr sei am Dienstagmorgen insgesamt gut gelaufen, sagt Graser. Verglichen mit anderen Vormittagen mit Schneefall sei die Zahl der Unfälle moderat.

