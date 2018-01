Ein 18-jähriger Schweizer setzte sich am Dienstag, kurz vor 21 Uhr, in Holderbank in ein abgestelltes Fahrzeug eines Kollegen. Er stand unter Alkoholeinfluss. Daraufhin fuhr der Opel rückwärts, kollidierte mit einem Basketballkorb und einem Netz und prallte anschliessend in einen Sichtschutz. Dann blieb das Fahrzeug stehen.

Der Fahrzeugbesitzer stand an der geöffneten Autotüre und wurde durch das nach hinten rollende Fahrzeug leicht verletzt.

Wie die Kantonspolizei mitteilte, hat der Unfallverursacher vermutlich die Zündung eingeschaltet, um Musikboxen zu laden. Der 18-Jährige ist nicht im Besitz eines Führerausweises.

Ein durchgeführter Atemlufttest bei dem Betroffenen ergab einen Wert von über 0.9 mg/l. Ob er möglicherweise unter weiterem Drogen- oder Medikamenteneinfluss gestanden hat, wird noch abgeklärt.

Aktuelle Polizeibilder vom Januar 2018: