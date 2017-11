Der Unfall ereignete sich um 20.45 Uhr auf der Hendschikerstrasse, das Auto war ungebremst in die junge Frau geprallt. Sie wurde mehrere Meter weit weggeschleudert. «19 Minuten nach 1 Uhr wurde sie von den Ärzten für tot erklärt. Das war das Schlimmste zu erfahren: Jetzt ist sie definitiv gegangen», erklärt ihr Cousin unter Tränen. Elida kam vor zweieinhalb Jahren mit ihrer Familie aus Mazedonien in die Schweiz. Sie habe sofort eine Lehre als Verkäuferin bei der Migros in Zürich gefunden. Die Familie sei nicht wütend auf den Unfallfahrer.