Grossaufgebot vor Ort

Breitschmid spricht gegenüber "Tele M1" von schwersten Schäden an den Unfallautos. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort, sieben Ambulanzen und zwei Rettungshelikopter rückten aus.

Die Strasse war bis in den Nachmittag in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Wegen des Unfalls staute sich der Verkehr in Richtung Hunzenschwil. Am Kolonnenende ereignete sich kurz nach 10.30 Uhr eine Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Dabei wurde niemand verletzt.

Die Kapo hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Fachspezialisten der Unfallgruppe zur Spurensicherung unterstützen sie.

Aktuelle Polizeibilder: