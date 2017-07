Von den 200 Stellen, die diese Abteilung heute zählt, werden 100 Stellen abgebaut, bestätigt ein Sprecher. Thomas Kunz, der Chef von GE Hydro in der Schweiz, übermittelte die Hiobsbotschaft heute Vormittag vor versammelter Belegschaft. Der Abbau soll im Herbst erfolgen, bis dahin läuft die sogenannte Konsultationsphase, in der Gewerkschaften und Angestelltenverbände Stellung nehmen und Vorschläge unterbreiten können.

Nach den Plänen von GE soll die gesamte Produktion in Birr geschlossen werden. Profitieren werden die Werke in Bilbao und Grenoble, wo die Fertigung konzentriert werden soll. Die Abteilung GE Hydro entwickelt und baut Generatoren und Turbinen für Wasserkraftwerke. Am Standort in Birr verbleiben noch knapp 100 Stellen im Bereich Unterhalt sowie in der Entwicklung. Am Weltmarkt von Hydro gebe es einen immensen Preisdruck, so dass wir das Geschäft nicht mehr profitabel betreiben können, sagt ein GE-Sprecher zu den Gründen. Zudem sei in Europa wegen den tiefen Strompreisen der Markt für Wasserkraftprojekte „nicht mehr da“. Der starke Franken haben bei diesen strategischen Überlegungen keine Rolle gespielt.

Nicht von der Restrukturierung betroffen ist der Bereich Power (u.a. Gas- und Dampfturbinen). In diesem Segment beschäftigt GE am Standort Birr rund 600 Personen.