Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte ereignete sich die Kollision am Dienstag, kurz nach 17 Uhr auf der Aarauerstrasse in Wildegg. Im dichten Feierabendverkehr hatte sich in Richtung Zentrum die übliche Kolonne gebildet.

Darin befanden sich ein schwarzer Fiat und dahinter ein schwarzer Opel. Auf Höhe der Tankstelle Vögtlin-Meyer stiessen die beiden Autos leicht zusammen und wurden beschädigt.

Gegenüber der Kantonspolizei Aargau machten beide Fahrer den anderen für die Kollision verantwortlich. Der hintere will noch gehupt haben, als der vordere plötzlich rückwärts gerollt sei.

Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen sucht die Kantonspolizei in Lenzburg nun Augenzeugen (Tel. 062 886 01 17).

