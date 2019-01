Die SAR sei ein Zombie gewesen, eine halbtote Firma. So beschreibt am zweiten Prozesstag der Anwalt der Leasinggesellschaft Fidis Riccardo Santoros letzte Versuche, seine Firma SAR Premium Cars zu retten. «Ich glaube nicht, dass er von Anfang an kriminelle Absichten hatte», er habe aber bewusst Straftaten begangen, um ab einem bestimmten Zeitpunkt die Liquidität seiner Firma zu gewährleisten.

Santoro muss sich unter anderem wegen Misswirtschaft, gewerbsmässigen Betrugs und Urkundenfälschung verantworten. Der ehemalige Luxusautoverkäufer schloss bis im Jahr 2011 über die Fidis Leasingverträge ab. Auf eigene Faust soll er mit den Kunden Zusatzvereinbarungen getroffen und mit diesen sogenannten VIP-Klauseln seine Firma SAR in ein wirtschaftliches Desaster gezogen haben.

So gewährte er den Kunden eine höhere Kilometerleistung, als im Leasingvertrag mit der Fidis festgelegt, und er bot den Kunden an, die Autos früher zurückzugeben. Wegen dieser VIP-Leistungen hätten die Autos erheblich an Wert verloren und Santoro habe grobe Verluste verursacht, so der Firmenanwalt.

Gefälschte Formulare

Santoro habe laut Anwalt der Fidis bereits Mitte 2010 gewusst, dass seine Firma zahlungsunfähig gewesen sei. «Statt den Konkurs anzumelden, hat er die Bilanzen gefälscht und wie ein Besessener weitergemacht.» Spätestens ab diesem Zeitpunkt habe er grobfahrlässig gehandelt und die Fidis betrogen.

Laut Anklage hat Riccardo Santoro 49 Fahrzeuge früher als im Leasingvertrag vereinbart zurückgenommen, die Leasingfirma nicht darüber informiert und dank Fälschung der Formulare weiterverkauft. Der «Märchenerzähler aus Dintikon», wie Schlegel Santoro nennt, habe während der Befragungen behauptet, ihm sei durch die Fidis nie mitgeteilt worden, dass er frühzeitige Rücknahmen von Leasingautos hätte melden müssen. Dies sei eine Lüge.

Die von ihm vertretene Leasinggesellschaft hätte Santoros Geschäfte unmöglich durchschauen können, sagt der Anwalt: «Santoro hat für alle auftauchenden Probleme eine Erklärung gehabt.»

Ob die Fidis von diesem Geschäftsmodell wusste oder nicht, sei strafrechtlich nicht relevant, denn Santoro sei Geschäftsführer und somit verantwortlich gewesen. Das VIP-Leasing sei kein gemeinsames Geschäftsmodell von Fidis und SAR gewesen. Der Schaden belaufe sich auf 12,6 Millionen Franken.