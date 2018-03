Während den vier Prozesstagen um den Angeklagten Thomas N. gehen die Emotionen hoch. So auch beim Rupperswiler Gemeindeammann Rudolf Hediger. Im Interview mit dem Regionalsender Tele M1 nach dem zweiten Prozesstag geht er sogar so weit, die in der Schweiz abgeschaffte Todesstrafe für Thomas N. zu fordern.