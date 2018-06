Ein leuchtoranges «I am back» mit einem (verkehrten) Hakenkreuz prangt vom Unterstand der Waldspielgruppe UHU in Othmarsingen. Jeder einzelne Baumstrunk, der als Sitzgelegenheit für die Kinder dient, wurde mit einem Hakenkreuz verunstaltet. Und auch die Brunnenanlage, diverse Bäume und die Fassade des Waldhauses wurden am vergangenen Wochenende in Mitleidenschaft gezogen.

Die Vandalen sind wieder zurück. «Jetzt hatten wir zwei Jahre Ruhe», sagt Fritz Wirz, Präsident der Forst- und Ortsbürgerkommission. «Wir sind schockiert, wie solche Exponenten in unserer Gesellschaft, die wohl kaum die übliche Kinderstube genossen haben, die Vergangenheit interpretieren und so eine Naherholungs-Oase und einen für die Bevölkerung und vor allem für die Kinder geschaffenen Erlebniswald verunstalten.»

Obwohl neben den Sprayereien keine zusätzliche Sachbeschädigung entstanden sei, geht Wirz von einer Schadenssumme von 5000 bis 7000 Franken aus. Insbesondere die Reinigung des Kalksandsteins sei sehr aufwendig. Die Ortsbürgergemeinde ist mit der Polizei in Kontakt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. «Es ist wichtig, dass wir diese Personen finden, damit das aufhört», ist Wirz überzeugt.

