Der Unfall passierte am Dienstag kurz nach 18.30 Uhr in Dintikon bei der Einmündung Dorfstrasse/Mitteldorfstrasse: Ein 50-jähriger Toyota-Fahrer bog von der Dorfstrasse nach links Richtung Mitteldorfstrasse ab. Auf dieser kam ein gelber Seat gefahren, der in den Toyota prallte.

Der beteiligte Seat-Fahrer, ein unbekannter Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren, fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern Richtung Dottikon davon. Die Polizei geht davon aus, dass es sich beim Seat um einen fünftürigen Wagen vom Modell Ibiza oder Leon handelt. Sie sucht Zeugen (056 619 79 79). (mwa)