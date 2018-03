Es sind Bilder der Harmlosigkeit, wie man sie an jedem Fussball-Wochenende an den hunderten Fussballplätzen im Land sehen könnte. Während Junioren zweier Teams auf dem Platz ein Fussballmatch austragen, steht Betreuer der Mannschaft an der Seitenlinie.

Doch etwas ist hier anders: Hier steht Thomas N. am Spielfeldrand – der mutmassliche Vierfachmörder von Rupperswil, gegen den am Dienstag der Prozess begonnen hat. Jahrelang war er für zwei Aargauer Vereine als Junioren-Koordinator und Betreuer tätig.

Thomas N. ist auf diesen Bildern unscharf zu erkennen. Gegenüber anderen Bildern, welche die Medien publiziert haben, trägt er einen Bart. Auf einem Foto sind seine Inititalen T. N. auf seiner Trainerjacke erkennbar. Er hält eine Linienrichter-Fahne in der Hand, lächelt, beobachtet das Spiel. Aufgenommen wurden die Bilder von einem AZ-Leser rund 8 Monate vor der Horror-Tat von Rupperswil.

Auf den Bildern macht Thomas N. einen unauffälligen Eindruck. So wie sonst auch. Zwar nahmen ihn manche Personen als schräg wahr. Etwas aufgefallen, das auf eine solche Tat schliessen lässt, ist aber niemanden. Auch Roland Wenger, Sprecher der Seetal Selection sagt gegenüber TeleM1: «Uns ist an ihm nichts aufgefallen.» Nichts liess darauf schliessen, dass dieser Mann im Dezember 2015 eine der grausamten Taten in der Schweizer Kriminalitätsgeschichte begehen wird. Die Bilder zeigen: Der Horror kommt im Alltag normal daher.