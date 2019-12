In Holderbank hat in der Nacht auf Dienstag die Turnhallte gebrannt. Um 2.40 Uhr hat eine Anwohnerin die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehren Chestenberg, Brugg und Lenzburg waren im Einsatz. Dieser dauerte am Dienstagmorgen noch an. Laut TCS-Verkehrsinfo ist zudem die Hauptstrasse zwischen Wildegg und Schinznach-Bad in beide Richtungen wegen des Brandes gesperrt.

Update folgt...