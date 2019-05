Am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr ereignete sich auf der Dottikerstrasse in Othmarsingen ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 26-jähriger Schweizer fuhr mit seinem BMW von Dottikon in Richtung Mägenwil. Dann wollte er nach links in eine Nebenstrasse abbiegen, übersah aber den aus Richtung Othmarsingen entgegenkommenden BMW X5, gelenkt von einem 23-jährigen Kosovaren. Die Autos prallten heftig ineinander, der X5 kam von der Strasse ab. Durch die Wucht der Kollision wurde noch ein nachfolgendes Auto, ein Mitsubishi, leicht beschädigt. Dessen Lenker klagte über leichte Beschwerden. Er musste durch die Sanität betreut werden. Der Sachschaden beträgt über 40'000 Franken.



Während der polizeilichen Tatbestandsaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen im Morgenverkehr. Die Kantonspolizei verzeigt den 26-jährigen Unfallverursacher aus dem Freiamt.

