Georg Metger (49) wagt sich schrittweise an die Öffentlichkeit. Er ist der Partner von Carla Schauer, die am 21. Dezember 2015 mit ihren zwei Söhnen und der Freundin des älteren Sohns in Rupperswil ermordet wurde. Im Januar 2016 äussert er sich erstmals und dementiert im «Blick» Gerüchte über Beziehungsprobleme: «Von einer Trennung waren wir weit entfernt. Es war voller Harmonie zwischen uns. Bis zum Schluss.» Kurz vor der Tat habe er seine Carla zu einem Candle-Light-Dinner ins Restaurant Bären ausgeführt.

Im Mai 2016 lässt er sich von SRF-Reportern der «Rundschau» filmen, wie er an seinem Laptop die Medienkonferenz der Ermittler live mitverfolgt. Aus dem Lautsprecher ertönt die Stimme der Staatsanwältin: «Der Täter ist ein 33-jähriger Schweizer aus Rupperswil.» Metger blickt vom Laptop auf und sagt in die Kamera: «Jesses Gott. Unglaublich. Jemand aus unserem Dorf. Das hätten wir nie gedacht. Dass jemand so kaltblütig sein kann.» Dem «Lenzburger Bezirksanzeiger» schickt er danach sein vorläufig letztes Statement: «Ich wünsche allen, dass wir nun lernen, nach vorne zu schauen.»