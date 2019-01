Bald 15 Jahre ist Sängerin Sina in Fahrwangen am Hallwilersee zuhause. Auch wenn die Walliser noch immer nicht verstehen können, warum es die Mundartsängerin aus den Bergen in den Aargau verschlagen hat, sagt sie, dass sie sich hier zuhause fühlt. So sehr, dass sie für ihr neues Album mit zwei Aargauer Musikern zusammengespannt hat.