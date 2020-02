Wegen Unfall: Strasse zwischen Hendschiken und Ammerswil war gesperrt

Der Abschnitt Hendschiken-Ammerswil der Kantonsstrasse Othmarsingen-Seon war am Freitag in beiden Richtungen gesperrt. Grund dafür war laut der TCS-Verkehrsinformation ein Unfall. Dieser ereignete sich am frühen Nachmittag. Die Strasse war während mehrerer Stunden gesperrt, bis weit in den Abend hinein. Gemäss Bildern eines TeleM1-Reporters hatte sich auf der Hendschikerstrasse ein Auto überschlagen. Dieses schien stark beschädigt zu sein.

