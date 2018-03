Opfer wurden «geschächtet»

Gerichtspräsident Aeschbach beschreibt, wie die Tat ihren Lauf nahm: «Es war, wie wenn sich N. in ein Fahrzeug setzte, bei dem er zuvor die Bremsen entfernt hatte, und dann den Autopiloten einschaltete. Er fuhr auf den Highway des Grauens und beschleunigte langsam von null auf tausend.» Ein Adverb genügt nicht zur Beschreibung. Er habe kaltblütig getötet, primitiv und krass egoistisch, mitleid- und empathiefrei. Besonders grausam sei, was Simona (†21) als Letztes in ihrem Leben gesehen habe: die Hinrichtung ihres Freundes, mit dem sie zuvor die Nacht verbracht hatte. Aeschbach kommentiert die vier Tötungen durch Kehlenschnitte: «Die Opfer wurden regelrecht geschächtet.»

Aeschbach lässt die Momente nach der Tat Revue passieren: «Er ging duschen und anschliessend mit seiner Mutter und den Hunden spazieren. Am Abend ging er mit Freunden in den Ausgang.»

Die Tat war drei Tage vor Weihnachten. In N. habe es in dieser Zeit wieder «gerattert», sagt Aeschbach. Der Täter habe die nächste Tat geplant. Er habe sie sogar optimieren wollen und sich deshalb Seile für die Fesselung besorgt. Einer der Brüder hatte sich von den Kabelbindern befreien können. Dann schnitt ihm N. die Kehle durch. Das Gericht sieht wie die Gutachter Anzeichen einer Serientäterschaft und stuft auch die Vorbereitungshandlungen für ähnliche Verbrechen in den Kantonen Solothurn und Bern als strafbar ein.