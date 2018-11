In Seengen hat es am Dienstagmittag in einer Wohnung gebrannt. Die Feuerwehr Seengen wurde um 13.15 Uhr zu dem Dreifamilienhaus an der Unterdorfstrasse gerufen. Sie fand den Brandherd im Wohnzimmer der Wohnung im Erdgeschoss. Auch die Atemschutzgruppe der Feuerwehr Boniswil-Hallwil stand im Einsatz.

Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beträgt über 200'000 Franken.

Wieso es gebrannt hat, ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat für weitere Abklärungen einen 22-jährigen Schweizer vorläufig festgenommen. Welcher Verdacht gegen ihn besteht, führt sie nicht weiter aus. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Untersuchung.

Aktuelle Polizeibilder: