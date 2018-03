Ein Lastwagen fuhr am Donnerstag, um 9.30 Uhr, in Lenzburg auf die A1. Wie die Kantonspolizei mitteilte, schwenkte er unterwegs in Richtung Zürich vom Beschleunigungs- auf den Normalstreifen. Dabei muss er den weissen Fiat 500 übersehen haben, der auf dem Normalstreifen fuhr.

Laut Mitteilung kam es daraufhin zu einem seitlichen Zusammenstoss, wobei der Fiat nach links abgedrängt wurde. Dort prallte er gegen einen weissen Lieferwagen, der sich auf dem Überholstreifen befand.

Laut Angaben der Kantonspolizei wurde beim Vorfall niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen sei jedoch beträchtlicher Schaden entstanden. Besonders betroffen sei der Fiat.

Da der unbekannte Lenker des Lastwagens ohne anzuhalten weiterfuhr, sucht die Mobile Polizei in Schafisheim Augenzeugen. Hinweise unter Tel. 062 886 88 88

Aktuelle Polizeibilder vom März 2018: