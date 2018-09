1. Was will die Initiative?

Die Vorlage mit dem offiziellen Namen «Millionärssteuer – Für eine faire Vermögenssteuer im Aargau» verlangt, dass grössere Vermögen steuerlich deutlich höher belastet werden (bis zu 114 Prozent mehr), während für kleinere Vermögen steuerlich geringfügige Entlastungen vorgesehen wären (bis zu 15 Prozent). Zwei Drittel der Steuerpflichtigen haben kein steuerbares Vermögen, sind von der Initiative also nicht betroffen.

2. Schlüsselargument der Befürworter:

Für die Sanierung des Kantonshaushaltes dürfe nicht nur bei den Ausgaben (Bildung, Staatspersonal etc.) angesetzt werden, auch Mehreinnahmen seien nötig. Dies sei mit der Initiative auf eine angemessene Weise möglich.

3. Schlüsselargument der Gegner:

Nicht nur Vermögende würden aus dem Kanton vertrieben, auch KMU und ältere Hausbesitzer, die ein Leben lang für ihr Eigenheim gespart hätten, treffe die Initiative.

4. Drei wichtige Zahlen:

475'000 Franken: Wer mehr Vermögen versteuert (11,4 Prozent der Steuerzahler im Aargau), müsste laut Initiative in Zukunft mehr Steuern zahlen.

114 Prozent steigt die Vermögenssteuer bei Vermögenden maximal an bei einem Ja zur Initiative. Ein Beispiel: Wer fünf Millionen Franken Vermögen in Aarau versteuert, zahlt heute rund 21'000 Franken Vermögenssteuer. In Zukunft wären es 40'000 Franken, also etwa doppelt so viel.

Rund 160 Millionen Franken würden bei einem Ja zur Initiative zusätzlich in die Kantons- und Gemeindekassen fliessen (bezogen auf das Rechnungsjahr 2016). Voraussetzung dafür ist, dass das Vermögensvolumen insgesamt nicht sinkt.

5. Das sagt der Regierungsrat:

Finanzminister Markus Dieth warnt, die Initiative würde die Attraktivität des Kantons als Wohnort für Vermögende massiv beeinträchtigen. Die Mehreinnahmen durch die Steuererhöhung würden mit den Jahren wegfallen aufgrund von Wegzügen und ausbleibenden Zuzügen von guten Steuerzahlern, befürchtet Dieth. Die Regierung lehnt die Initiative deshalb ab.

6. Wo stehen die Parteien?

Ja-Parole: Juso (Initianten), SP, Grüne.

Nein-Parole: Jungfreisinnige (leiten Gegenkomitee), FDP, SVP, CVP, BDP, EVP, EDU, Teile der GLP. Der Grosse Rat hat die Initiative mit 92 zu 37 Stimmen abgelehnt.

7. Die Haltung der AZ:

Die «Aargauer Zeitung» spricht sich gegen die Initiative aus. Die Steuerbelastung für Vermögende wäre im Aargau nachher massiv höher als in den Nachbarkantonen. Das schreckt private Vermögende und Firmen ab.

Zusammen mit der Steuerreform 17 aus Bern, die dem Aargau eine der höchsten Unternehmensgewinnbesteuerungen bringt, wäre die Millionärsinitiative eine toxische Mischung – zu riskant und zu gefährlich für den Standort Aargau.