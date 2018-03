Aarau, Dienstag, 19.52 Uhr: «meinstadion.ch» und die HRS prüfen «Plan C» mit einer Zwischenfinanzierung

Gegen aussen schienen Michael Hunziker, der Hauptinitiant von «meinstadion.ch», und Martin Kull, der Chef der HRS, ernsthafte Problem miteinander zu haben. Obwohl der Anwalt und Notar Hunziker für die HRS gearbeitet und etwa Landverkäufe im Torfeld verschrieben hatte. Doch Anfang letzter Woche griff er Kull an – mit der Forderung nach einer vertraglich fixierten Konventionalstrafe von fünf Millionen (für den Fall, dass die HRS das Stadion nicht baue). Hunziker ging sogar so weit, dass er an der Generalversammlung des «Club 100» ein Mail von Kull vorlas, in dem dieser seinem Ärger Luft verschaffte. Ärger über die Konventionalstrafen-Medienmitteilung vom 26. Februar.