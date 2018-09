Im Kreisverkehr bei der Firma Fischer in Reinach ist am Dienstagnachmittag ein Mofa mit einem Auto kollidiert. Dies schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung. Der Unfall ereignete sich kurz nach 13.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Reinach. Von der Spitalstrasse her fuhr der 15-jährige Mofa-Fahrer in den Kreisverkehr bei der Firma Fischer ein. Von dort wollte er in Richtung Menziken weiterfahren.

Als er sich bereits im Kreisel befand, mündete von rechts ein Auto ein. Dieses prallte gegen das Mofa, worauf der 15-Jährige Fahrer stürzte. Der Schüler erlitt verschiedene Schürfungen und sein Mofa wurde leicht beschädigt. In der Zwischenzeit war der schwarze Audi Kombi ohne anzuhalten in Richtung Menziken davongefahren. Die Kantonspolizei in Lenzburg (Telefon 062 886 01 17) sucht die Person am Steuer und Augenzeugen. (AZ)