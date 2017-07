Er selbst sei am Wochenende nicht in Uerkheim gewesen, erzählt er, aber seine Frau. Sie war mit den Kindern zu Besuch bei seinem Schwager, als die Uerke am Samstagnachmittag innert Kürze zu einem reissenden Strom geworden ist. Vom Haus aus beobachteten sie, wie ihr Auto, das am Kanalweg abgestellt war, rund 50 Meter weit weggespült wurde. Ramseier sagt: "Sie waren zum Glück nie unmittelbar in Gefahr."

Am Fahrzeug entstand wohl Totalschaden. Die Elektronik ist kaputt, die Front verbeult, der Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen. Überall ist Schlamm. Trotz grossem Schaden bleibt Ramseier gelassen. Nun müsse die Versicherung schauen, sagt er und räumt weiter den Van aus. Der Nachbar hat ihm sein Auto mit Anhänger überlassen, damit er den geretteten Besitz nach Hause fahren kann. (lhu/mwa)